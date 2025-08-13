Pulizia delle sponde del torrente: "Intensificheremo i controlli"

Dopo aver accolto positivamente l’iniziativa di Reggioemiliaripuliamoci, il Comune ha inviato all’assocazione un "sincero ringraziamento ai volontari per la straordinaria giornata di pulizia delle sponde del fiume Enza. Il vostro impegno e il vostro senso civico sono un esempio per tutti". E aggiunge: "Il vostro lavoro, purtroppo, evidenzia l’inciviltà di chi continua ad abbandonare i rifiuti. Come Amministrazione, siamo al vostro fianco e ci impegniamo su più fronti per contrastare questo fenomeno".

Inoltre, continua l’amministrazione, "faremo ancora più educazione e sensibilizzazione: promuoveremo iniziative, a partire dalle scuole per diffondere l’importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti". Infine, "intensificheremo i controlli e sanzioneremo con rigore chi si ostina a deturpare il nostro territorio. L’ambiente è un bene di tutti e la sua tutela è una responsabilità condivisa", è scritto nella nota.

Dopodiché Gianfranco Fontanili, assessore comunale all’Ambiente fa il punto sulla cura del parco, "cuore pulsante della zona". Tra i principali interventi realizzati, l’assessore annuncia "un chiosco, gestito in collaborazione tra la Polisportiva L’Arena e il Servizio Sociale dell’Unione Val d’Enza" e diverse “aree ricreative e fitness”, oltre a una zona riservata allo sgambamento cani. E per il 2025 sono in programma "nuovi" investimenti, tra cui "videosorveglianza, illuminazione, nuove aree e manutenzione", sottolinea Fontanili.