"Pulizia e vetri oscurati"

Ecco che cosa dice l’articolo 12 del Regolamento di polizia locale di Reggio Emilia, in vigore dal 2018. "È fatto obbligo ai titolari delle attività aperte al pubblico e, in solido con questi ultimi, ai proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, di provvedere alla pulizia delle aree antistanti l’ingresso, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, e degli spazi rientranti non protetti da serrande, delle bacheche, delle insegne e delle tende esterne". E ancora: "Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di incuria e degrado, in caso di locali sfitti o comunque non occupati da attività, i proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, devono: a. per gli immobili ubicati sull’intero territorio comunale, compreso il centro storico: - pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche; per gli immobili ubicati all’interno del perimetro del centro storico: oscuramento delle vetrine, da effettuarsi entro 15 gg dalla chiusura dell’attività esercitata nei locali, con modalità e materiali da definirsi con atto dell’amministrazione".