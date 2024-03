Pulmino all’Auser per i trasporti. Il dono di ’Amici del Cuore’

Si è svolta con successo la fiera di San Giuseppe, lo scorso fine settimana in centro a Correggio. È stata pure l’occasione per compiere alcuni gesti benefici. Non solo la donazione di cimeli di Emidio Salati, avvenuta nella sala del consiglio comunale, in municipio, ma anche una importante consegna che ha visto protagonista l’associazione degli Amici del Cuore di Correggio, a favore dell’Auser locale. Si tratta di un pulmino attrezzato che servirà per i trasporti sociali, garantendo un importante servizio a persone "fragili" e che necessitano di assistenza. La donazione si è svolta in centro, nei pressi del municipio, con il presidente dell’associazione Aimone Spaggiari, rappresentanti delle istituzioni, dell’amministrazione comunale e forze dell’ordine del territorio. Presenti i responsabili dell’Auser locale, ringraziando gli Amici del cuore per la solidarietà.