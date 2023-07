"Punite chi sosta col divieto e blocca la strettoia"

C’è un serio problema di viabilità, in centro a Castelnovo Sotto. Si tratta del disagio provocato dal mancato rispetto di un divieto di sosta in una strettoia a senso unico, a ingresso paese. Le auto in sosta vietata, infatti, tolgono la possibilità di entrata-uscita dal centro storico nel tratto stradale fra via Trento fino all’inizio dei portici della banca.

"Il problema – segnalano alcuni cittadini – è all’altezza dei numeri civici 54-56-62. Abbiamo segnalato la situazione in municipio, anche in incontri col sindaco, con il comando della polizia locale… Ma nulla è stato risolto. La polizia locale ha garantito un aumento dei controlli in quella zona, ma capiamo anche le difficoltà degli agenti, visto che risultano essere in numero molto ridotto per tutta la zona dell’Unione, che comprende pure Cadelbosco Sopra e Bagnolo. Nell’attesa abbiamo proposto di disegnare, su quel tratto di strada, grosse righe bianche trasversali sulle quali non si possa più parcheggiare, aggiungendo tre cartelli che riportino il divieto di sosta con rimozione. Tutto questo nella speranza che serva come deterrente".

E non è finita. C’è anche il problema dei bagni pubblici. "La toilette al parco della Rocca – aggiungono alcuni cittadini – è aperta solo il mattino, fino alle 13. Ma è nel pomeriggio, e in estate pure la sera, che il parco e quell’area sono molto frequentati. Dal municipio hanno spiegato che nel pomeriggio le chiavi del bagno sono a disposizione al chiosco del parco. Ma questo chiosco è aperto un paio di mesi d’estate. E il resto dell’anno?".

Antonio Lecci