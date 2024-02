Punito il dirigente. Maurizio Ferrari

Le decisioni del giudice sportivo provinciale.

In Seconda categoria inibito fino al 17 marzo il dirigente Maurizio Ferrari (Atletico Bibbiano Canossa) perché, non in elenco, posizionato sugli spalti, inequivocabilmente riconosciuto dal direttore di gara, proferiva nei confronti di quest’ultimo, parole/frasi ingiuriose e irriguardose. Tale atteggiamento è stato tenuto e reiterato durante il secondo tempo della gara in modo plateale e ben percepito. Reiterava le offese anche al termine della gara proferendo inoltre frasi minacciose e intimidatorie. Una giornata a Cilloni (Atletico Bibbiano Canossa), Bocedi (Novellara), Galgano e Vergnani (Reggio Calcio), Gregorio (San Faustino) e Bigliardi (United Albinea). In Terza categoria multa di 130 euro al Vetto per intemperanze dei propri sostenitori. Due gare a Sandrini (Casalgrande). Un turno a Martinelli (Amici di Davide) e Mungo (Vetto).