Punta da un insetto, fatica a respirare Donna salvata all’ospedale Franchini

Una puntura di insetto, il rischio di uno choc anafilattico, una corsa in ambulanza al vicino ospedale dove, grazie all’iniezione di "antidoto" al veleno, si è scongiurato il peggio. È avvenuto ieri attorno alle 13,20 nel pieno centro montecchiese, a pochi passi dalla piazza del mercato, in via Alberigo da Barbiano, dove una donna a seguito della puntura di imenottero (api, vespe, calabroni, ecc) ha iniziato a sviluppare sintomi più gravi del semplice dolore nel punto dove si era conficcato il pungiglione, tra cui un grosso gonfiore sospetto e difficoltà nel respirare. Era in atto reazione allergica grave. È stato chiamato il 118, cha ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Cavriago. La paziente è stata rapidamente soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Franchini dove, grazie agli opportuni farmaci, ha ricominciato a riprendersi. Dopo circa un’ora è stato possibile dimettere la donna, che stava finalmente bene. Il veleno degli imenotteri nella maggioranza delle persone produce solo dolore, prurito e l’edema nel punto in cui l’insetto lo inocula. I bombi non sono aggressivi, al contrario delle vespe e del calabroni che invece attaccano, pungendo più volte il malcapitato senza lasciare il pungiglione nella vittima; le api hanno invece il pungiglione dotato di piccoli uncini, che rimane conficcato: per questo bisogna estrarlo oltre a medicare l’infiammazione. Se si viene punti, in caso di reazione allergica è importante sapere quale insetto l’abbia provocata perché ciò consente ai medici di somministrare subito un’immunoterapia specifica.

Francesca Chilloni