Punta la pistola in faccia alla vicina

Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), 24 settembre 2025 – Una lite tra vicini di casa, apparentemente banale, è finita all’attenzione delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria quando un pensionato di 74 anni, nel corso del diverbio con una donna di 28 anni, a Cadelbosco Sopra, lo scorso fine settimana ha impugnato una pistola scacciacani, riproduzione di una colt a tamburo con canna occlusa da tappo rosso, con tre proiettili a salve inesplosi.

Un gesto che, pur in assenza di conseguenze fisiche, è costato all’uomo la denuncia per minaccia aggravata. E’ accaduto venerdì sera. Futili i motivi che avrebbero portato al diverbio, probabilmente nell’ambito di un rapporto di vicinato non proprio perfetto, che avrebbe avuto già in passato alcuni scontri verbali. Sta di fatto che un cancello lasciato aperto all’ingresso di uno spazio comune fra le abitazioni, da parte del pensionato, avrebbe fatto scattare la reazione della donna. L’uomo avrebbe reagito rispondendo alla vicina.

Poi, quando tutto sembrava essere finito, il pensionato sarebbe uscito dalla abitazione, stavolta impugnando la pistola, una scacciacani a salve di colore nero con calcio in legno, marca ’Olympic 38’ a tamburo. L’arma sarebbe stata puntata verso la donna, con tanto di minacce di morte che l’uomo avrebbe rivolto alla vicina di casa.

Si sono vissuti momenti di forte tensione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, raccogliendo le testimonianze dei protagonisti e di altre persone presenti. Mentre il 74enne, nel corso di una perquisizione, ha consegnato spontaneamente l’arma scacciacani ai militari. La donna si è poi recata in caserma per sporgere formale querela. Gli elementi raccolti dalla pattuglia del 112 ha permesso di acquisire prove sufficienti per poter inoltrare la denuncia penale a carico dell’uomo. Negli ultimi tempi, anche nella Bassa, risultano essere aumentati gli interventi delle forze dell’ordine per litigi tra vicini di casa. E in qualche caso appaiono anche delle armi, in particolare armi – spesso giocattolo o scacciacani – ma che in prima battuta sono in grado di provocare parecchio spavento.