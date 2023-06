Puntatori per armi ’softair’ Le Dogane bloccano tutto "Privi di certificazioni"

Non soltanto armi vere, ma anche armi ’giocattolo’ al centro del mirino della Sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia.

L’ufficio reggiano infatti, in collaborazione con il Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Parma (Nas), ha recentemente bloccato l’importazione proveniente dalla Cina di puntatori laser per armi softair (lo sport di squadra basato sulla simulazione di azioni militari).

La merce era destinata ad un esercizio commerciale situato nella provincia di Reggio Emilia, specializzato in prodotti tattici per softair e puntatori laser per armi softair. Dall’attività ispettiva svolta i prodotti sono risultati privi delle etichette informative rivolte al consumatore, dell’indicazione del Paese di origine dei prodotti, nonché di indicazione in lingua italiana delle istruzioni ed eventuali precauzioni oltre all’indicazione della destinazione d’uso (istruzioni riportate solo in lingua inglese). La merce è stata pertanto sottoposta a sequestro amministrativo e all’importatore, che ha la facoltà di regolarizzare i prodotti per poterli commercializzare, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria in base alla normativa vigente.

"L’azione congiunta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri – scrivono dalle Dogane – evidenzia il continuo ed importante presidio del territorio per prevenire l’immissione sul mercato di prodotti non sicuri e garantire la tutela dei cittadini-consumatori, offrendo loro prodotti conformi alle normative di sicurezza vigenti".

Il lavoro, spesso silenzioso, delle dogane, serve sia per tute lare il consumatore sia per aiutare le aziende nell’assumere le procedure più corrette per la commercializzazione e la distribuzione all’estero dei propri prodotti.