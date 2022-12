Punti-nascita, Boni attacca Governo e Regione

Sui punti nascita interviene di nuovo il capogruppo di maggioranza a Castelnovo Monti, Carlo Boni (nella foto), medico pediatra. "La Regione chiude il punto nascita di Mirandola - si chiede Boni -, ma non doveva riaprire Castelnovo? Ormai più che di presa in giro si può parlare di inganno. Intanto il Governo non mette un soldo vero sulla sanità dopo anni di tagli violenti e sconsiderati; non intende sfruttare il MES. Ha timore di futuri ricatti; timore motivato, tuttavia se il problema è ridurre il debito per non essere più ricattabili, mi pare che occorra partire dall’evasione fiscale e dalla riduzione di vergognosi sprechi di cui siamo tutti testimoni ogni giorno". Questo è l’amaro sfogo affidato ad un post sui social.

"Dove è finita la revisione della spesa di cui tanto si è parlato? – aggiunge ironicamente - Tutto sull’altare del consenso elettorale? Intanto le persone o pagano o rinunciano alle cure o addirittura si indebitano per accedere alle prestazioni di cui hanno bisogno e delle quali avrebbero diritto. A questo Governo chiederei un poco di coraggio vero, più che roboanti annunci e dimostrazioni muscolari. Alla Regione Emilia Romagna più attenzione al territorio piuttosto che al futuro segretario di partito. A meno che il problema non sia un grave deficit di competenza, il che mi parrebbe anche più grave. In questo modo sale inevitabilmente la nausea e lo scoramento". Il dottor Boni si riferisce alla decisione comunicata dall’Ausl di Modena di sospendere i parti al punto nascita di Mirandola, nel cui comunicato di legge fra l’altro: "Decisione necessaria finché non sarà possibile ripristinare condizioni idonee sia dal punto di vista clinico e del rischio, sia dal punto di vista della continuità assistenziale necessaria a garantire la corretta presa in carico delle pazienti. L’Ausl continuerà a lavorare per il reperimento di personale".

s.b.