Punti nascita, game over: “La riapertura non è al vaglio”

Reggio Emilia, 1 maggio 2025 – “La riapertura dei punti nascita non è un tema sul nostro tavolo”. Lo dice a chiare lettere il presidente della Regione, Michele de Pascale che sgombera nettamente il campo da ripensamenti, spegnendo sia voci e rumors che ciclicamente ritornano sia ogni tipo di speranza da parte dei comitati (come ’Salviamo le cicogne’ che si è contraddistinto nel nostro Appennino dopo lo stop ai parti all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti) che hanno battagliato negli ultimi dieci anni.

“Ho ricevuto lettere da parte di cittadini i quali sostenevano che la giunta Bonaccini era per aprirli e quella attuale per chiuderli. La verità – spiega il governatore tracciando una linea chiara seppur glissando (ma non troppo) il fatto che la precedente amministrazione regionale aveva riacceso, illudendo i favorevoli, la possibilità di riaprirli – è che sono stati chiusi negli scorsi mandati e noi semplicemente abbiamo confermato quella scelta, così come avevo già detto con grande trasparenza in campagna elettorale”.

Parole che fugano ogni dubbio. E che indirettamente sono una risposta anche ai ventidue sindaci tra Bassa reggiana e comuni limitrofi del mantovano che un mese fa avevano sottoscritto un documento unitario per la riapertura del punto nascite di Guastalla dove non vengono alla luce bambini dalla pandemia quando l’ospedale fu adibito alla cura dei contagiati da Covid.

“Stiamo lavorando alla riforma della sanità regionale con tutti i sindaci – chiosa de Pascale – Ma ciò non significa né pensarla tutti sempre allo stesso modo né scaricare su di loro la responsabilità di una scelta che compete alla Regione e che voglio assumermi in capo”.

Come se non bastasse, illustra il suo fermo pensiero. “Sotto i 500 parti, i punti nascita non sono sicuri e lo dice la letteratura scientifica. Negli anni passati sono stati tenuti aperti in Emilia-Romagna, dei punti nascita con pediatri in libera scelta di 70 anni in pensione, ma che non erano mai stati in una neonatologia dai tempi dell’università. Dal punto di vista della legge si era a posto, ma oggi di pediatri neonatologi ce ne sono pochissimi. Non farei mai nascere mio figlio in un ospedale dove c’è un pediatra che non ha mai praticato una disostruzione su un bambino in carriera”.

Dunque, a meno di clamorosi dietrofront al momento impensabili, non cambierà nulla. Nella nostra provincia si potrà partorire solo a Reggio e a Montecchio (sul quale comunque restano gli interrogativi), gli unici due a restare attivi. Stop definitivo a Scandiano (che verterà sul capoluogo e su Sassuolo, oltre Secchia nel modenese, che è diventato un fiore all’occhiello), a Guastalla e Correggio (le cui mamme dovranno pensare a Reggio, Mantova o Carpi) così come a Castelnovo Monti (costretti a ‘migrare’ a Reggio, Parma, Montecchio o Sassuolo).

De Pascale puntualizza: “Sul materno infantile stiamo facendo investimenti importantissimi come il Mire a Reggio dov’è in atto il finanziamento più cospicuo di tutta la regione a livello sanitario. Sarà il centro di una rete: tutta la gestione pre-parto sarà fatta sul territorio, da Guastalla a Castelnovo Monti e anche più di prima dato che cercheremo di potenziare, ma l’atto del parto deve essere fatto in assoluta sicurezza”. Punto e a capo.

Questione invece più che aperta, di rilevanza regionale e nazionale è la legge sul suicidio assistito. “Se il Governo ricorrerà contro la legge della Regione Toscana sul fine vita significherà che vuole fare una legge nazionale, altrimenti sarebbe un invito alle regioni. Il centrodestra si chiarisca le idee”, ha detto de Pascale dopo che il Tar ha accolto la sospensiva della legge regionale su delibera della Regione Emilia-Romagna. “Noi riteniamo che, in assenza di una norma nazionale, abbiamo fato la cosa più corretta prendendo i principi costituzionali affinché tutte le Ausl della nostra regione li interpreti allo stesso modo”, ha concluso.