Punti nascita, la rivolta dei sindaci: "Riapertura a Guastalla possibile". Firmano pure due consiglieri Pd

Come poteva essere prevedibile, la conferma della Regione Emilia-Romagna di non riapre i Punti nascita (con relativi reparti di Ostetricia-Ginecologia-Pediatria) negli ospedali in cui tale servizio era stato sospeso per l’emergenza Covid, suscita la reazione delle amministrazioni comunali della Bassa Reggiana, che da tempo chiedono – sollecitati da cittadini e comitati locali – di riavere il Punto nascite a Guastalla, magari interessando un bacino d’utenza più vasto che coinvolga anche la Pianura Reggiana e la confinante Bassa Mantovana. I sindaci della Bassa, infatti, segnalano come nel distretto locale nel 2024 vi siano stati 513 nati, che diventano 1.696 se si considera il bacino di popolazione nel raggio di 30 minuti. "È evidente che non tutti quei circa 1.700 parti avverrebbero a Guastalla, ma alla luce delle chiusure nel territorio lombardo il bacino potenziale permetterebbe di andare ben oltre i 500 nati indicati come criterio inderogabile, considerando che in Regione sono ancora attivi punti nascita al di sotto del numero minimo", dicono i sindaci. E si ricorda come proprio da una quindicina di Comuni mantovani sia arrivata la disponibilità a essere coinvolti nell’operazione ‘Punto nascite a Guastalla’, in un’area della Pianura Padana con circa 250 mila abitanti. "Per questo – concludono gli amministratori locali – continueremo ad offrire elementi per valutare fino in fondo l’opportunità della riapertura del Punto nascite di Guastalla, portando tale discussione anche in tutti i Comuni che guardano a questa speranza". L’appello è stato firmato anche da due consiglieri regionali reggiani, Elena Carletti e Andrea Costa.

Sul punto, dall’opposizione attacca Forza Italia, con Fabio Filippi. "Dopo tante belle chiacchiere in campagna elettorale, solo ora, a sei mesi dalle elezioni regionali, s’inizia a comprendere in che cosa consista il nuovo, tanto sbandierato Patto per la salute annunciato dal candidato presidente Michele de Pascale – dichiara l’esponente forzista –. La domanda viene spontanea: perché prima delle lezioni il Pd ha taciuto sulle sue reali intenzioni post voto? In campagna elettorale – ricorda Filippi – ci aveva stupito il silenzio di de Pascale sulla sorte dei punti nascita, dal momento che il suo predecessore Bonaccini aveva promesso la loro riapertura. Allora era sceso in campo il presidente dell’Unione Appennino reggiano e sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari a difesa del programma sulla sanità e promettendo battaglia sulla riapertura dei punti nascita. Ora ci aspettiamo che i sindaci Pd della montagna facciano sentire la loro voce".

Per Filippi era "già chiara la volontà politica del Pd di portare tutte le partorienti al Mire (Maternità infanzia Reggio Emilia), progetto importante nelle sue iniziali finalità che ha catalizzato massicci investimenti, ma poco oculato. Infine, la stoccata: "Sulla sanità – fa notare Filippi – alcuni nodi stanno venendo al pettine: ci sono i rilievi della Corte dei conti ai bilanci delle Ausl di Reggio e Parma, si alzano i costi dei ticket per assicurare, ci viene detto, la sostenibilità del servizio sanitario. Quale sostenibilità dal momento che per fare una visita o un esame ci vogliono mesi e al cittadino tocca sempre mettere mano al portafoglio per curarsi in tempi brevi? Inaccettabile. Il totale dei ticket non riscossi dalla Regione dal 2020 al 2024 è più di 60 milioni di euro".

Critici anche i Comunisti Reggiani, con Alessandro Fontanesi: "Probabilmente erano su marte i sindaci della bassa reggiana mentre il presidente delle regione del loro stesso partito chiudeva il reparto nascite a Guastalla. Poi si sono svegliati col ’governo fascista‘. Nel frattempo gli eurodeputati Pd votano il riarmo da 800 miliardi assieme a Forza Italia e a Fratelli d’Italia".

Antonio Lecci