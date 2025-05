Punti nascita, lo scontro. L’attacco delle opposizioni: "Cittadini presi in giro"

Polemica bipartisan contro la conferma della Regione Emilia-Romagna di non riaprire il Punto nascite dell’ospedale di Guastalla, nonostante impegni politici del recente passato e il pressing (a quanto pare inutile) delle amministrazioni comunali locali. Dopo la richiesta di un passo indietro arrivata al palazzo di via Moro a Bologna dai sindaci degli otto Comuni della Bassa Reggiana, sostenendo che sul territorio ci siano i numeri per riaprire l’ostetricia ginecologia, ora intervengono anche i consiglieri di opposizione della Bassa, accusando il Pd di quella che definiscono "una responsabilità completa dell’ennesimo schiaffo alla sanità locale".

Le opposizioni degli otto Comuni del distretto guastallese ribadiscono come "non è servita neppure la presenza di due consiglieri regionali a sostenere, invano, le richieste dei sindaci". Le minoranze parlano di "stucchevole propaganda" e "colossale presa in giro per i cittadini", ma soprattutto di "meno servizi sul territorio".

Contro la scelta della Regione interviene anche Luciano Canuti, ex vicesindaco a Guastalla oltre che ex presidente del distretto sanitario dell’Usl della Bassa: "Una posizione, quella regionale, pretestuosa e inaccettabile: non solo perché esce esplicitamente dopo le elezioni e i lunghi silenzi precedenti, ma perché mantiene tre punti nascite a 17 km di distanza uno dall’altro sull’asse della Via Emilia (Parma, Montecchio e Reggio Emilia) e il nulla nella Bassa e in Appennino. Tutto il contrario di una programmazione razionale dei servizi nel territorio. Persino l’Urologia di Guastalla – aggiunge Canuti – è stata indebolita, costringendo i cittadini ad andare a Montecchio o a Reggio. E non si venga a parlare di campanilismo da parte di chi pratica da anni un insensato centralismo provinciale, privando le comunità locali di livelli di assistenza sanitaria di buon livello conquistati con tanta fatica, unificando tra i primi i piccoli ospedali preesistenti. Altroché fuori discussione: dalla riflessione i sindaci dovrebbero passare alla… contestazione. La pazienza è finita".