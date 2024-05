Punto da insetto, muore due settimane dopo

Si è rivelata fatale la puntura d’insetto che ha provocato lo choc anafilattico a un agricoltore di 56 anni, Luigi Santi, che abitava nel quartiere Espansione Sud di Correggio, dove il 30 aprile scorso erano intervenuti in forze i soccorsi, dopo che la madre dell’uomo aveva trovato il figlio riverso a terra, privo di sensi.

Era stata subito avvisata la moglie, che si trovava fuori casa, rientrata mentre sul posto giungevano anche i soccorsi sanitari. Fin dai primi momenti si era capito che l’uomo era in preda agli effetti di uno choc anafilattico, particolarmente grave. "Già in passato – aveva confidato la madre – Luigi aveva avuto simili problemi, dovuti a punture di insetto, ma mai si era verificata una situazione così grave. Gli avevo sempre detto di tenere con sé il farmaco, in caso di punture di insetto. Forse stavolta non lo aveva con sé". Santi sarebbe rientrato a casa per recuperare il medicinale per affrontare lo choc, ma probabilmente ha perso i sensi non appena varcato la soglia dell’abitazione. Quel pomeriggio era scattato l’allarme poco dopo le 15, con la centrale operativa che ha inviato sul posto ambulanza, automedica, autoinfermieristica e pure l’elisoccorso di Parma. Da subito le condizioni dell’uomo erano apparse gravissime, con un arresto cardiaco in atto. Le terapie rianimatorie erano state in grado di riattivare i parametri vitali, pur se le condizioni generali dell’uomo restavano gravissime. Dopo le prime cure, era stato caricato in ambulanza per il trasporto al Santa Maria Nuova di Reggio, sempre accompagnato dal personale medico dell’elisoccorso. A dare l’allarme è stato un familiare, quando si è accorto dell’uomo in casa, riverso a terra privo di sensi, quasi certamente dopo essere tornato dal giardino esterno, dove si sarebbe verificato il contatto con l’insetto, che ha poi provocato lo choc anafilattico. Dopo alcuni giorni di ricovero nella Rianimazione al Santa Maria Nuova di Reggio, è sopraggiunto il decesso.

I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Budrio, con la presenza di numerosi amici e conoscenti, i quali hanno ricordato l’agricoltore per il suo carattere solare, sempre positivo e ottimista. Luigi Santi lascia la madre Emilia, la moglie Morena, la sorella Paola, nipoti e altri parenti. Dopo i funerali il feretro è stato tumulato al cimitero di San Prospero di Correggio.

Antonio Lecci