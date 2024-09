’Punto e a capo’: dieci anni con il festival del libro per ragazzi

Dieci candeline da spegnere, quest’anno, per il festival ’Punto e a capo’, che domani a Fogliano, nella scuola dell’Infanzia Veneri, aprirà la festa del libro per ragazzi.

Sarà una rassegna in ’movimento’ poiché fino a sabato gli incontri saranno organizzati nella scuola dell’infanzia ma venerdì 4 e sabato 5 ottobre il festival verrà ospitato a Gattatico, al centro culturale polivalente. Si proseguirà il 6 ottobre a Rubiera; venerdì 11 e sabato 12 al Multiplo di Cavriago e si concluderà all’Ospitale di Rubiera domenica 13 ottobre.

"Per una realtà così piccola questo è un grande traguardo –ha commentato l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmood–. È Importante che il Festival abbia luogo all’interno di quello che è un teatro di un’esperienza educativa reggiana, la Scuola Veneri. Credo che il festival sia davvero prezioso, un contesto per stimolare alla lettura i più piccoli, i ragazzi e le ragazze. Quindi in realtà è l’amministrazione che ringrazia per questo operato, e l’augurio è che possano esserci altri dieci, venti, trent’anni di lavoro e di collaborazione insieme".

Tantissimi gli ospiti di questa decima edizione.

"Dieci anni sono una bella tappa nel percorso di crescita, servono due mani per contare tutta questa cifra tonda. Per fortuna abbiamo molte più idee, sogni, progetti che dita per contarli" ha commentato la direttrice artistica del Festival, Cristina Spallanzani.

Il Festival Punto e a capo è un progetto di Punto e a capo – APS con la direzione artistica di Cristina Spallanzani ed è realizzato grazie al contributo della Regione, dei comuni di Reggio , Gattatico, Rubiera e Cavriago, della Fondazione Manodori e dell’Institut Francais, e grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0, Mecart e Glamora.