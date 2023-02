Punto nascita chiuso a Guastalla, rischia di partorire in ambulanza

Ha rischiato di partorire in ambulanza, una donna trentenne residente a Luzzara, raggiunta ieri mattina presto da ambulanza e dal personale sanitario, quando si sono "rotte le acque" e avviate le contrazioni. Sono intervenuti sul posto gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa di Guastalla insieme al personale dell’autoinfermieristica. Poi, considerata la possibilità di un parto imminente, è stata mobilitata anche l’automedica, con il personale sanitario che ha accompagnato la donna in ospedale.

Ma non potendo dirigersi a Guastalla – visto che il locale ospedale civile non ha ancora riattivato il Punto nascite, chiuso ormai da quasi tre anni – ambulanza e automedica si sono diretti al Santa Maria Nuova di Reggio. Per fortuna la situazione si è normalizzata e il lieto evento è potuto avvenire all’ospedale di destinazione, nella città capoluogo.

Di recente un paio di nascite sono avvenute in ambulanza, nella Bassa, mentre ci si dirigeva in urgenza verso gli ospedali di zona (Reggio, Parma o Mantova), dotati degli appositi reparti, con le sale parto operative a tutti gli effetti.