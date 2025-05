Punto nascite anche a Guastalla. Nuovo appello bipartisan

Le forze politiche di ogni schieramento unite per riportare il Punto nascite all’ospedale di Guastalla. La proposta arriva dai consiglieri di opposizione di Ricostruiamo Reggiolo, guidati da Manila Maffei (foto), che con i colleghi Anna Basta e Matteo Badari condannano la gestione sanitaria del centrosinistra, sollecitando il sindaco reggiolese, anche in qualità di presidente dell’Unione Comuni Bassa Reggiana, "a intervenire pubblicamente mobilitando anche i propri rappresentanti politici nazionali, così come stanno facendo i consiglieri di centrodestra attraverso i loro riferimenti a Bologna e soprattutto a Roma, a esclusiva tutela e vantaggio di cittadini sempre più in balia degli eventi, ostaggio di una sanità ben lontana dal decantato modello Emilia-Romagna". La conferma della Regione di non riaprire il Punto nascite a Guastalla (e dunque i reparti di Ginecologia-Ostetricia e Pediatria) sta trovando una forte contrarietà a tutti i livelli: anche le amministrazioni pubbliche di centrosinistra si oppongono alla scelta, così come i rappresentanti istituzionali di centrodestra.