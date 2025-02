"Punto nascite chiuso: la giunta non dice nulla?"

"Dal 2019 ad oggi quali azioni concrete sono state messe in atto per fermare il costante declino del punto nascite della Val d’Enza? Il silenzio del sindaco Torelli e della giunta dell’Unione su questa emergenza è inquietante". A sostenerlo è il capogruppo di Viviamo Montecchio, Filippo Borghi. Il consigliere di minoranza ricorda che il 18 aprile 2024 aveva espresso "forte preoccupazione per il concreto e plausibile pericolo di chiusura del punto nascite dell’ospedale Franchini. La riflessione si basava su dati ufficiali. Gli stessi utilizzati anche dal neo assessore regionale alla salute Massimo Fabi il quale, nonostante le promesse di Bonaccini, oggi si rifiuta di riaprire i punti nascita periferici adducendo ragioni legate alla tutela della salute della donna e del bambino". "Seguendo la logica espressa da Fabi – prosegue – se a Montecchio non si interverrà rapidamente per attrarre utenza dal bacino parmense, il destino del nostro punto nascite è già scritto".

Per Borghi il Franchini attualmente "non accoglie partorienti con determinate condizioni cliniche, indirizzate a Reggio. Come confermato dallo stesso assessore, la sopravvivenza del punto nascite dipende dal numero di parti effettuati. Il mancato raggiungimento del livello minimo previsto per legge comporta la chiusura. Nonostante la politica di ampliamento verso il bacino parmense tanto decantata da Torelli, il numero di nascite al Franchini nel 2024 è il più basso degli ultimi dieci anni: solo 196 parti ben al di sotto della soglia minima di 500 prevista dalla normativa per mantenere un punto nascita attivo". Borghi sostiene che la diminuzione non è attribuibile esclusivamente al calo della natalità. "L’assenza del servizio di partoanalgesia epidurale a Montecchio rappresenta un grave svantaggio rispetto a Reggio – puntualizza – rendendo quest’ultima una scelta più attrattiva per molte future madri".

m. b.