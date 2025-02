"Punto nascite e pronto soccorso da difendere"

Rassicurazioni sì, ma non a sufficienza per spazzare via ogni dubbio sul futuro delle prestazioni erogate dall’ospedale Franchini, in primis dal Pronto Soccorso e dal Punto nascite. È il bilancio della commissione Sanità comunale che si è svolta martedì in municipio di Montecchio. Oltre ai consiglieri e al sindaco Torelli video-collegato, erano presenti la dottoressa Gilioli (direttrice distretto Ausl), la dottoressa Chiesa, (responsabile nosocomio) e il dottor Grassi (responsabile dei Servizi Sociali Montecchio-Cavriago). Se l’attivazione del Cau al posto del Ps resta in alto mare alla luce delle riserve sul funzionamento di alcuni Centri espresse dal governatore De Pascale, più problematica la situazione del punto nascite.

"Sono state riconosciute le criticità che più volte abbiamo sollevato - commenta dall’opposizione Filippo Borghi, capogruppo di ViviAmo -. Mentre l’assessore regionale Fabi basandosi sui dati ufficiali ha giustificato la chiusura dei punti nascita periferici, Gilioli ci ha rassicurato: almeno per il momento il nostro non è in discussione. Rassicurazioni importanti, ma che rischiano di restare mere intenzioni se non si adottano misure adeguate per il rilancio della struttura. Come confermato dalla direttrice Ausl, servizi come la partoanalgesia e la neonatologia sono oggi sempre più richiesti".

Per questo, dice Borghi, è fondamentale "attuare interventi mirati per aumentarne l’attrattività, come il potenziamento dei servizi per gestanti e una maggiore integrazione con il Parmense. Altrimenti il rischio di un calo progressivo dei numeri è reale e potrebbe spingere la Regione a riconsiderarne il mantenimento". A margine, si è verificata una bagarre tra il presidente della commissione Mauro Pecchini (maggioranza) e Borghi: ad avviso del primo, l’altro non avrebbe potuto intervenire in quanto non membro della commissione stessa. "Si è appellato ad una norma inesistente - spiega Borghi -. Una situazione analoga si era già verificata in commissione Scuola con la presidente Cinzia Turrini. È incomprensibile questa ostilità". È stato l’intervento del sindaco a bloccare la polemica, chiarendo che agli esterni è solo vietato il voto. "Lo ringrazio: ha dimostrato di conoscere il regolamento, permettendomi di esprimere le mie preoccupazioni e di chiedere chiarimenti".

Francesca Chilloni