Punto nascite e taglio cesareo: "Bugie dettate dall’ignoranza"

Sulla vicenda relativa all’urgenza del taglio cesareo, il pediatra Carlo Boni replica alla capogruppo di Castelnovo ne’ Cuori, Nadia Vassallo la quale, dopo essersi documentata, con riferimento all’accaduto ha parlato di "bugie".

"Ho letto l’intervento di Nadia Vassallo – afferma il dottor Boni capogruppo di maggioranza – e la sola bugia è la sua, giustificata solo dall’ignoranza in materia. Un neonato alla 3233ª settimana ha massime probabilità di dover essere intubato e dopo somministrazione di surfactante endotracheale essere trasferito d’urgenza in terapia intensiva neonatale, intubato e ventilato". Prosegue Boni fornendo una spiegazione tecnica: "Crede Nadia Vassallo che questo sia il modo migliore per trattare un neonato piuttosto che nascere già in una terapia intensiva neonatale? Da almeno 40 anni sappiamo che in questi casi il trasferimento va fatto in utero, proprio come avvenuto nel caso in oggetto. Diverso il caso di un cesareo urgente non eseguibile perché non c’è il reparto".

Secondo il capogruppo e pediatra Carlo Boni la confusione nasce in buona fede dalla mancata conoscenza delle procedure a secondo dei singoli casi che si presentano e che devono essere valutati di volta in volta da personale specializzato.

"In tutti i casi consiglierei di parlare di argomenti che si conoscono", conclude il dottor Boni.

s. b.