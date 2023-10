Punto nascite: la stoccata all’Ausl: "Smentita dall’ospedale stesso"

La consigliera comunale di Castelnovo ne’ cuori, Nadia Vassallo, rinnova la denuncia sulla chiusura del punto nascite: "Tramite accesso agli atti siamo entrati in possesso delle Istruzioni Operative sul Taglio Cesareo in

emergenza dell’Ospedale di Montecchio".

La richiesta è stata fatta dopo l’intervento di settembre scorso, quando una donna incinta con diagnosi di parto imminente è stata elitrasportata in città. Allora "l’Ausl – dice Vassallo – si era affrettata a raccontare l’ennesima bugia, ovvero che anche un tempo quando il punto nascite era “aperto e pienamente efficiente“ la donna sarebbe stata mandata a Reggio". Una tesi "volta a giustificare anche la morte del bambino a maggio 2023 – aggiunge – che era ancora vivo all’arrivo a Castelnovo ne’ Monti e senza vita una volta giunto a Reggio, perché a Castelnovo non è stato fatto il Taglio Cesareo di emergenza".

Oltre ad essere smentita dai fatti storici, continua quindi la consigliera, "questa tesi è smentita appunto dall’ospedale di Montecchio". La capogruppo di ‘Castelnovo ne’ Cuori’, riporta le istruzioni operative ricevute: "Le emergenze ostetriche sono il più delle volte imprevedibili, compaiono acutamente, e nel momento stesso in cui si manifestano mostrano tutta la loro drammaticità in quanto possono diventare rapidamente fatali per la madre eo per il feto, richiedendo pertanto prontezza d’intervento da parte del personale presente. Se il ginecologo ravvisa il sospetto o ha la certezza di una sofferenza fetale da richiedere l’estrazione immediata del neonato o nel caso in cui si verifichi una situazione clinica che metta in pericolo di vita la donna, la procedura deve essere applicata".

In chiusura, una stoccata al Comune. Vassallo ricorda la risposta del sindaco Bini in Consiglio comunale: "Io penso che le disposizioni operative e organizzative dell’Ausl siano giuste così".

Settimo Baisi