"Punto nascite, politici brillano per mutismo"

La capogruppo di Castelnovo ne’ Cuori, Nadia Vassallo, già presidente del comitato Cicogne, interviene sulle parole della direttrice Ausl di Reggio, Cristina Marchesi, sull’inutilità del punto nascita di Castelnovo Monti. "La Marchesi ha esternato il pensiero dell’Ausl reggiana - scrive la Vassallo -, un pensiero appropriato per un gestore della logistica di un’azienda industriale e non certo per il massimo dirigente della sanità pubblica che dovrebbe sapere che le economie di scala si fanno in pianura, mentre per la montagna vale il presidio di un territorio difficile, come prevede la legge di deroga". La Vassallo chiede perché "Regione e Ausl seppelliscano 40 milioni di euro, che diventeranno 80, per farne uno faraonico a Reggio. La Marchesi ha avuto almeno il merito di parlare del punto nascita, mentre i politici brillano per mutismo assoluto da dopo le elezioni regionali".