Puoti torna in città il 25 gennaio

E’ in programma per sabato 25 gennaio alle 16,30, alla biblioteca Maldotti in corso Garibaldi a Guastalla, l’incontro di presentazione del libro ’Il pretore è una donna. Dieci anni al fianco della cittadinanza’, scritto da Maria Enrica Puoti, magistrato dal 1981 fino al 2022, che è stato pretore a Guastalla tra il 1983 e il 1993, per un decennio, quando la sede giudiziaria era proprio in corso Garibaldi. Dunque, un gradito ritorno della dottoressa Puoti nella cittadina in cui ha operato a lungo. Nella sua carriera è stata consigliere e collaboratrice di numerosi personaggi politici come Ugo La Malfa, Emma Bonino, oltre che consigliere alla Corte d’Appello di Roma. Nel libro si intrecciano pure ricordi personali dell’esperienza a Guastalla, in tempi di diffidenza verso la capacità delle donne di gestire la giustizia.