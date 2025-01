Pure Fiorini lascia il centro. La storica pescheria si trasferisce a Baragalla: "Qui è sempre più difficile"

Un altro negozio storico dell’esagono chiude i battenti e con esso termina un altro pezzo di una reggianità che va sempre più disgregandosi nel centro cittadino. Da qualche giorno, infatti, la Pescheria Fiorini di via Fornaciari ha chiuso le porte del proprio punto vendita appendendo un cartello per informare l’affezionata clientela del trasferimento a Baragalla, in via Gagarin, dell’attività presso il magazzino di Ittica Fiorini sempre di proprietà dell’omonima famiglia.

Una storia durata circa sessant’anni: nei primi anni ‘60 fu infatti Lido Fiorini ad aprire il primo negozio in centro in vicolo Scaletta, guardato a vista dai Leoni di San Prospero, poi il figlio Danilo inaugurò il magazzino dell’Ittica Fiorini, mentre nel tempo il business si è espanso con un ristorante in piazza Fontanesi e il negozio che si è poi spostato nella sede rimasta aperta fino a pochi giorni fa in via Fornaciari.

I problemi cronici e strutturali del centro storico, ovvero poco afflusso di persone a causa di "parcheggi scomodi e scarsa sicurezza, uniti ai costi sempre più alti", hanno via via ridotto il margine utile fra spese e ricavi, giungendo alla sofferta decisione.

"Non è stato facile – dice Massimo Fiorini, titolare dell’omonima Ittica – perché la nostra attività a conduzione familiare, giunta ora alla quarta generazione con l’ingresso di mio figlio Riccardo, era nata nei primi anni ‘60, quindi chiudere dopo sei decenni di presenza in centro a Reggio non è sicuramente stato fatto a cuor leggero. Mia sorella Consuelo portava avanti la gestione del negozio di via Fornaciari con la pescheria e la gastronomia; ha tenuto botta finché ha potuto ma i sempre crescenti problemi del centro hanno inciso e, con il magazzino di Baragalla che negli anni si è consolidato, abbiamo optato per il trasferimento dell’attività".

Nella sua disamina, cosa ha inciso in particolare fra i vari problemi che affliggono l’esagono?

"È sempre più difficile accedere al centro di Reggio, è sempre più complicato trovare un parcheggio comodo. Se ora qualcuno dovesse venirmi ad aiutare per svuotare il negozio, avrebbe delle difficoltà, c’è anche poca informazione su come muoversi. E poi c’è il nodo sicurezza: siamo arrivati a un punto in cui se leghi la bicicletta con un lucchetto poi non sai più se la ritrovi. Anzi, un nostro cliente aveva lasciato una giacca fuori dal negozio sulla sua bici giusto il tempo di fare gli acquisti e quando è uscito non c’era più, senza poi contare gli scippi".

Molti commercianti si sono lamentati dei costi degli affitti.

"È vero, sono diventati veramente alti. Ma questo discorso, a volte, lascia il tempo che trova: non voglio sminuire questo aspetto, ma se ci fosse un afflusso di gente in centro come una volta, ci sarebbero più acquisti e gli affitti non sarebbero un problema".

Cosa si potrebbe fare secondo lei per migliorare la situazione?

"Sicuramente, per stare più tranquilli, ci vorrebbero più controlli ma anche la questione della Ztl andrebbe rivista, soprattutto per il transito e parcheggio in corso Garibaldi. Va bene chiudere al traffico per la ristorazione della sera o in determinate vie per agevolare i pedoni, ma poi i pedoni cosa ci vanno a fare in centro di giorno se non ci sono negozi?"

I vostri clienti però possono contare ancora su di voi.

"Abbiamo un negozio Cash and Carry che continua regolarmente la sua attività mentre in via Gagarin, all’interno del magazzino, verranno messi un banco gastronomia e tutti i servizi della pescheria. Abbiamo un parcheggio comodo e pensiamo ci sia la possibilità di lavorare bene".