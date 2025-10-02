Pure Salvini ‘salva’ Massari: "Siamo ormai alla follia"

Con il primo cittadino Marco Massari, contestato dalla platea del teatro Valli domenica per aver inserito "tra le condizioni per il processo di pace" anche la liberazione degli ostaggi israeliani nella mani di Hamas, ieri si è schierato a sorpresa Matteo Salvini, vicepremier, ministro del governo Meloni e leader della Lega. Con un post sui suoi canali social, Salvini ha stigmatizzato il comportamento di Francesca Albanese, che da Massari stava per ricevere il Primo Tricolore, massima onorificenza data dalla città di Reggio.

"Il sindaco di Reggio Emilia accoglie con tutti gli onori questo personaggio (Albanese, ndr), che dice che anche i tagliagole islamici ‘vanno capiti’ e viene pubblicamente umiliato perchè ha osato chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani?". Ricordano poi le parole di Albanese rivolte a Massari, Salvini ha ricordato che la relatrice Onu per l’occupazione dei territori palestinesi ha detto "‘la perdono, ma mi deve promettere che questa cosa non la dice più’, con faccette e sorrisini. Siamo ormai alla follia, vergogna", la chiosa del leader del Carroccio.

Che non è stato l’unico importante esponente del centrodestra di governo a esprimersi sul caso. Già ieri Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, uscendo sul ‘Foglio’ aveva preso le parti del sindaco Massari, sottolineando come secondo lui quanto avvenuto fosse "inaccettabile, sia per i toni, sia per i contenuti. Massari ha semplicemente ricordato fatti oggettivi e verità fattuali. A lui tutta la mia solidarietà umana, prima ancora che politica".

Bignami ieri ha poi aggiunto un’altra riflessione. "Fratelli d’Italia a Reggio aveva avvisato il sindaco, e aveva fatto presente anche con azioni concrete come fosse un errore dare un riconoscimento così importante a un profilo come Albanese – aggiunge il capogruppo di FdI –. Massari sapeva a cosa andava incontro? Oppure non sapeva chi avesse davanti. La sinistra ora sta vivendo un corto circuito, nel quale si fa a gara a chi diventa più estremo, e se dici una cosa fuori posto diventi collaborazionista e si azione un assurdo linciaggio politico. Poi, la scena di quel gesto ieratico, assolutorio, ‘ti perdono’...mi chiedo come si possa consegnare la più alta onorificenza della città a una persona accecata dall’idelogia. Del resto tutta la sinistra è in confusione, anche in Parlamento: come Willy il Coyote con Beep Beep, mettono le mine sul nostro percorso e poi ci saltano sopra". Infine la ‘Zanzara’, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani. Il conduttore: "Chi ha fischiato si deve vergognare". David Parenzo: "Se scegli di premiare Albanese, il minimo è che qualcuno ti fischi se non sei più radicale di lei", ha chiosato.

Paolo Rosato