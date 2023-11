Pusher 24enne finito in manette. Aveva due etti di metanfetamina

Colto sul fatto mentre era intento a spacciare metanfetamina, un 24enne tunisino è stato arrestato dalla polizia di Stato.

Il fatto è successo pochi giorni fa, giovedì 23 novembre, durante un servizio antidroga mirato da parte degli agenti. Gli elementi raccolti davano contezza di un giro di spaccio, che avrebbe visto ’protagonista’ proprio il 24enne quel giorno, in quel preciso luogo e momento.

Quel pomeriggio le indagini hanno dato riscontro su dove potesse trovarsi il 24enne, regolare sul territorio italiano e incensurato. Gli agenti erano informati del fatto che il giovane stesse spacciando e che, nel giro di poco, avrebbe ceduto di lì a poco a terzi la droga. Il giovane è stato rintracciato e fermato a bordo di un’auto tra via Manzotti e via Bacone (zona Masone); con lui c’era anche un’altra persona.

Il suo atteggiamento fin da subito si è mostrato molto teso, alla vista degli agenti, i quali hanno iniziato la perquisizione perdsonale e del mezzo. Ben nascosto vicino alle parti intime del 24enne è stato trovato un involucro marrone, per un totale di 278 grammi di meranfetamina.

Il 24enne è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il processo per direttissima si è tenuto venerdì, quindi è stato convalidato l’arresto; il giudice ha deciso per gli arresti domiciliari.