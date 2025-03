Pusher arrestato nella ’zona rossa’. Ferisce i militari con un cacciavite

Sorpreso dai Carabinieri a preparare un pipetta di crack nella “zona rossa” di viale IV novembre, ha estratto un cacciavite e ha aggredito i militari. È successo due giorni fa, a pochi passi dalla stazione di Reggio, dove un uomo di 47 anni di origini marocchine, domiciliato in città, è stato arrestato per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli uomini dell’Arma, infatti, hanno dovuto usare lo spray urticante per contenere l’esagitato, che ha continuato a cercare di colpirli con calci e pugni anche mentre veniva caricato sul mezzo per essere portato in caserma. Nella colluttazione due Carabinieri hanno subito delle ferite guidicate come guaribili in tre giorni.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di giovedì: una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio, durante un servizio di pattuglia nella cosiddetta “zona rossa”, ha notato due individui seduti sul marciapiede in via IV Novembre, uno dei quali intento a preparare una pipetta per il consumo di crack. Alla vista dei carabinieri uno dei due si è immediatamente allontanato, mentre l’altro ha tentato di nascondere l’oggetto. Alla richiesta di fornire le proprie generalità e consegnare la pipetta l’uomo, un cittadino di 47 anni domiciliato a Reggio, si è rifiutato di collaborare.

Improvvisamente, ha estratto dalla tasca un cacciavite appuntito e urlando ha minacciato i due carabinieri, scagliandosi contro di loro. Ne è nata una violenta colluttazione che ha reso necessario l’utilizzo dello spray urticante da parte dei militari per cercare di contenere la violenza dell’uomo. Il 47enne ha comunque continuato colpire i carabinieri con calci e pugni anche quando i militari cercavano di condurlo sul mezzo militare per portarlo in caserma. In seguito all’aggressione, due militari sono stati trasportati al pronto soccorso, dove sono stati dimessi con una prognosi di tre giorni. Per questi motivi con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale i carabinieri hanno tratto in arresto il 47enne.

L‘uomo, di origine marocchina, è comparso ieri davanti al giudice Michela Caputo per la direttissima, dopo l‘arresto per le ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Difeso dall’avvocato Marco Pinotti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano, con cui il legale si è detto d’accordo e che il giudice ha disposto. È stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata.