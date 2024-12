Pusher condannato a quattro anni e 18mila euro di multa

Un 32enne nigeriano era stato sorpreso dalla squadra mobile il 7 agosto mentre cedeva una dose di droga in zona Mirabello. Sempre quella sera, durante la perquisizione nella sua casa, erano emersi oltre due etti di cocaina. Per Kingsley Amah era scattato l’arresto per l’ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti. Durante la prosecuzione della direttissima, ieri il giudice Sarah Iusto ha disposto per il 32enne una condanna col rito abbreviato a 4 anni e 18mila euro di multa: a suo carico risultano diversi precedenti per sostanze stupefacenti e ora si trova ai domiciliari. L’arresto era avvenuto nel corso di un servizio antidroga mirato in zona Mirabello. A casa del 32enne vennero trovati 204 grammi di cocaina suddivisa in ovuli e 2.400 euro in contanti. L’avvocato difensore Antonio Bove ha chiesto di sottoporre il 32enne al divieto di venire a Reggio, domanda sulla quale il giudice si è riservato: "Attendiamo le motivazioni della sentenza che saranno depositate entro 15 giorni - dichiara il legale - e poi ricorreremo in Appello".

al.cod.