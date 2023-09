Pusher di 17 anni spaccia hashish a Castelnovo Sotto: fermato dai carabinieri

I carabinieri del Radiomobile di Guastalla lo hanno notato sulla panchina di un parco, a Castelnovo Sotto. Il giovane, di 17 anni, nascondeva qualcosa tra le gambe e la panchina. Immediato l’accertamento, che ha portato a scoprire il possesso di oltre ottanta grammi di hashish, oltre al bilancino di precisione. Il giovane, subito fermato, è stato denunciato al tribunale dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’ accaduto martedì pomeriggio verso le 15.30. I militari hanno notato l’atteggiamento sospetto del giovane, apparso pure in stato di agitazione alla vista dell’auto del 112. Quando si è alzato si è scoperto il possesso della droga e del bilancino. Situazione che ha fatto da subito ipotizzare che il minorenne fosse coinvolto in operazioni di spaccio di hashish, probabilmente a coetanei e altri giovani, in quella zona del parco del paese. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di far piena luce sulla vicenda.

Il minorenne è stato accompagnato in caserma e poi denunciato alla competente autorità giudiziaria. La droga e il bilancino rinvenuti durante il controllo sono stati posti sotto sequestro, a disposizione della magistratura. Sono sempre più numerose le segnalazioni di azioni di spaccio di droga, spesso proprio tra giovanissimi, in parchi pubblici di diversi paesi reggiani. Di recente sono emersi casi non solo a Castelnovo Sotto ma anche in aree verdi attrezzate a Correggio, Guastalla, Bagnolo, con segnalazione di movimenti sospetti da parte di residenti e frequentatori delle aree.

Antonio Lecci