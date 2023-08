Pusher di coca arrestato

La polizia ha arrestato un presunto spacciatore della zona stazione. Tutto risale a due notti fa quando le Volanti che stavano svolgendo alcuni controlli, sono state chiamate ad intervenire su segnalazione di tre persone in piazza Tricolore inseguite da un uomo che li minacciava con un bastone. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato il 37enne, già noto per precedenti in materia di droga, con una spranga di ferro in mano. Poi, ascoltati i tre inseguiti – un 29enne, un 34enne e un 36enne, anche loro con precedenti – hanno ricostruito che si trattasse di una discussione legata a debiti economici. Poco dopo è arrivata un’altra persona a bordo dell’auto del 37enne; all’interno del veicolo è stato rinvenuto uno zaino che conteneva un borsello con bilancino di precisione e bustine in plastica che conteneva 20,69 grammi di cocaina. Sono così scattate le manette per l’uomo.