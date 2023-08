Pusher e città parallele Friday, il ’fantasma’ morto nella guerra del marciapiede

di Valentina Reggiani

Era arrivato in Italia nel 2016 come richiedente asilo e, da allora, era stato controllato più volte dalle forze dell’ordine. Aveva precedenti per spaccio e risiedeva a Reggio Emilia ma, di fatto, era senza fissa dimora. Per gli amici della strada era ‘Eddy’, il buono, il ragazzo a posto, quello sempre elegante e con un sorriso per tutti. Ma per tanti altri il 30enne nigeriano Friday Endurance, accoltellato a morte la scorsa domenica in corso Vittorio Emanuele, a Modena, in pieno centro e in pieno giorno era uno dei tanti ‘fantasmi’ della città: quelli che popolano le zone d’ombra, ovvero i quartieri più a rischio.

Risulta difficile, se non impossibile riuscire a descrivere le ambizioni, i sogni, le passioni di un ragazzo di soli 30 anni. Perché ‘Eddy’ apparteneva a quei tanti ‘volti senza nome’ che affollano ogni giorno la ‘Modena Parallela’, quella che i più fingono di non conoscere.

Eddy era tra quelli che una volta arrivati nel nostro Paese, cercano in qualche modo di sopravvivere e spesso lo fanno spacciando o commettendo altri reati, dopo essere stati ‘assoldati’ da associazioni criminali già strutturate.

Le organizzazioni criminali nigeriane di stampo mafioso sono ben radicate da tempo tra Reggio Emilia, Modena e Bologna e hanno il pieno controllo degli affari illeciti: in primis lo spaccio. Proprio sul viale modenese, da tempo, i residenti lamentano un continuo via vai di pusher e clienti.

Questa mattina, alle 9.45 è prevista in carcere a Modena l’udienza di convalida del fermo dei due presunti assassini: i connazionali di 27 e 29 anni Adenomo Ogbeide e Osaiande Kingsley. I due, arrestati a seguito di una brillante operazione condotta dalla squadra mobile di Modena, diretta da Mario Paternoster e interrogati davanti al pm, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Pure loro, residenti in via Colombo, a Cadelbosco Sopra, nella Bassa reggiana, erano regolari sul territorio, dopo aver presentato richiesta di protezione internazionale e pure loro erano assidui frequentatori di quel lungo viale centrale di Modena dove, probabilmente, gestivano lo smercio di sostanze stupefacenti.

Quando gli agenti della mobile, a meno di 24 ore dall’omicidio, li hanno intercettati e raggiunti, nel reggiano, i due erano pronti per fuggire. La valigie già pronte, pronti per andarsene via; forse lontano.

Pesanti gli indizi a loro carico: le testimonianze di chi ha assistito al terribile delitto di Friday, ma anche i filmati di videosorveglianza della zona, dove i due vengono immortalati mentre, dopo aver accoltellato a morte il 30enne, fuggono a piedi.

"Io mi prostituivo in quella strada quindi salutavo sempre questi ragazzi e dormivo all’ex mercato bestiame, dove andiamo tutti", conferma una ragazza.

Ieri si è svolta l’autopsia sul corpo della vittima, alla Medicina legale di Modena; un accertamento volto a stabilire le cause del decesso: il giovane nigeriano è stato attinto al collo e alla schiena da una raffica di fendenti. Stando agli elementi raccolti, uno dei due nigeriani lo teneva fermo, a terra, mentre l’altro affondava la lama.

Il delitto pare essere legato appunto ad una sorta di guerra tra spacciatori.

Forse quel piccolo marciapiede all’ombra dell’Accademia di Modena era divenuto troppo stretto per tutti e tre.