Pusher straniero arrestato La polizia lo fa rimpatriare

Gli agenti dell’Ufficio immigrazione della Questura reggiana hanno effettuato un accompagnamento alla frontiera aeroportuale di Bologna di uno straniero extracomunitario trentenne, arrestato il 26 agosto scorso al termine di una attività di indagine antidroga, effettuata in via Mascagni dalla Squadra mobile. Dopo essere stato fermato, era stato sottoposto a perquisizione personale, scoprendo nel portafoglio 800 euro in contanti, un mazzo di chiavi e la chiave di un lucchetto. Il controllo è stato esteso anche al suo alloggio, dove sono stati trovati sei involucri di cocaina del peso complessivo di circa 40 grammi, un bilancino di precisione, un quaderno in cui venivano annotati nomi e numeri di presunti clienti e vario materiale utile al confezionamento delle dosi.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sempre in tema di lotta allo spaccio, venerdì mattina gli agenti della Questura cittadina hanno svolto un servizio in piazzale Marconi, zona stazione, fermando un 19enne di origine straniera apparso sospetto. Il giovane, alla vista degli agenti, ha rapidamente nascosto qualcosa nella rientranza della colonna di un portico. Gesto che non è passato inosservato, il cui controllo ha permesso di rinvenire un involucro termosaldato con all’interno oltre 26 grammi di hashish, e un involucro in cellophane con poco più di due grammi di marijuana. Nel marsupio il 19enne aveva pure un grammo e mezzo di hashish. È stato denunciato per detenzione di droga a scopo di spaccio, e la sostanza è stata sequestrata.