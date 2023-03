Quadro di Ligabue rubato Il processo si farà a Reggio

di Alessandra Codeluppi

Il processo scaturito dalle controversie sul quadro ‘Autoritratto con spaventapasseri’ ritorna a casa, nella provincia d’origine del suo autore, Antonio Ligabue. Sarà infatti celebrato a Reggio, dopo la decisione presa dal giudice di Bolzano Marco Tornatore, che ieri ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese. Il reato contestato è ricettazione: l’opera di Ligabue era risultata rubata in una villa di Boretto ed era stata scoperta durante un’esposizione al Forte di Bard, ad Aosta. Gli imputati sono due: il curatore della mostra, il critico d’arte reggiano Sandro Parmiggiani, 76 anni (nella foto), e la gallerista Patrizia Lodi di Sala Baganza (Parma), di 68. L’opera, il cui valore è stimato sui 250mila euro, era stata notata nel gennaio 2022 a Bard da un’anziana emiliana, ora residente a Milano, che 32 anni fa subì il furto e da allora cercò il dipinto, a lei ridato nell’ottobre scorso. L’ultimo collezionista che ha posseduto il quadro, cioè l’imprenditore lombardo che lo prestò a Parmiggiani per la mostra in Val d’Aosta, si è opposto alla restituzione.

Secondo la ricostruzione accusatoria del pm Giovanni Roteglia, Parmiggiani ha avuto l’opera dalla gallerista di Parma, per poi organizzare la mostra ‘Antonio Ligabue e il suo mondo’ e venderla al Forte di Bard, ma senza che la gallerista Lodi accertasse la provenienza. Il dipinto risale al 1957-1958, epoca in fu pagato 4mila lire. Dopo il furto, subì una modifica: in alto a destra fu rimossa una libellula, poi ricoperta dai colori del cielo, a detta degli inquirenti per mascherare l’opera e quindi la sua provenienza. Nella scorsa udienza gli avvocati difensori Domenico Noris Bucchi (per Parmiggiani) e Guido Camera (per Lodi) avevano sollevato due questioni preliminari. Una riguardava la città in cui celebrare il processo: secondo i legali, la competenza non era del tribunale di Bolzano, ma di Reggio, perché è la provincia in cui l’opera si trovava almeno nell’ultima fase, prima di essere portata ad Aosta per la mostra. Ieri il giudice ha accolto la loro tesi: ora gli atti saranno trasferiti alla Procura reggiana e poi il processo ripartirà da capo (finora era stata celebrata solo un’udienza, a inizio mese). L’altra verteva sull’ammissibilità delle parti civili, cioè la donna che subì il furto e l’associazione Forte di Bard: ma quella sulla competenza territoriale, spostata a Reggio, viene prima. "Esprimo grande soddisfazione – afferma l’avvocato Bucchi – perché la questione sollevata da noi difensori è stata accolta in pieno".