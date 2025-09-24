Il quadro di Ligabue ritrovato: "Tela rubata e taroccata". Processo per ricettazione

Reggio Emilia, 24 settembre 2025 – È approdato al tribunale reggiano il procedimento per ricettazione scaturito dal sequestro di un quadro di Antonio Ligabue, che fu rubato nel 1991 in una villa di Boretto e poi scoperto in una mostra al Forte di Bard, in Val d’Aosta.

Gli imputati sono due: il curatore della mostra, il critico d’arte reggiano Sandro Parmiggiani, 79 anni, e la gallerista Patrizia Lodi, di Sala Baganza (Parma), di 71. L’opera ‘Autoritratto con spaventapasseri’, il cui valore è stimato sui 250mila euro, fu notata nel gennaio 2022 a Bard da Alba Gainotti, classe 1940, di origine borettese e poi trasferita a Milano, che 34 anni fa subì il furto e da allora cercò di rintracciare il dipinto, a lei restituito solo nell’ottobre 2022.

L’ultimo collezionista che ha posseduto il quadro, cioè l’imprenditore lombardo che lo prestò a Parmiggiani per l’esposizione in Val d’Aosta, si oppose alla restituzione. Secondo la ricostruzione investigativa della Procura di Aosta, il critico reggiano ebbe l’opera dalla gallerista di Parma, per poi organizzare la mostra "Antonio Ligabue e il suo mondo" e venderla al Forte di Bard, ma senza che Lodi accertasse la provenienza.

Il quadro, realizzato nel 1957/1958 e pagato allora 4mila lire, dopo il furto subì una modifica: fu rimossa una libellula in alto a destra, poi ricoperta coi colori del cielo, a detta degli investigatori per mascherare l’opera e quindi la sua provenienza. Il processo iniziò ad Aosta nel 2023, ma i difensori degli imputati - gli avvocati Domenico Noris Bucchi (per Parmiggiani) e Guido Camera (per Lodi) - sollevarono una questione di incompetenza territoriale, sostenendo che dovesse essere spostato a Reggio perché è la provincia in cui l’opera si trovava almeno nell’ultima fase, prima di essere portata ad Aosta per la mostra. Il giudice accolse la richiesta e il procedimento approdò alla Procura reggiana: ora il pubblico ministero titolare del fascicolo è Giulia Galfano.

Ieri era fissata l’udienza predibattimentale davanti al giudice Francesca Piergallini, che ha fatto uscire tutti dall’aula disponendo la celebrazione a porte chiuse. Era presente Parmiggiani, mentre non è comparsa Lodi. A causa della mancata notifica della citazione a una parte civile, l’associazione Forte di Bard, l’udienza è stata rinviata. In tribunale c’era invece il legale di Alba Gainotti, che sostiene che il quadro fosse suo. La donna, costituita parte civile, ha pubblicato in aprile un libro dedicato all’artista e alla storia del quadro, intitolato "Le libellule non volano via dai quadri".

In passato Parmiggiani chiese di essere interrogato, occasione in cui proclamò la massima correttezza del proprio operato. "Il mio assistito contesta vigorosamente l’addebito che gli viene mosso. Non solo è innocente - rincara l’avvocato Bucchi - ma ritengo sia addirittura una vittima di questa paradossale vicenda giudiziaria. Si tratta di un professionista con una lunghissima esperienza e che negli anni si è conquistato grande stima nell’ambito artistico. Siamo certi di dimostrare nel procedimento la sua completa estraneità alle contestazioni".

L’avvocato Camera, che difende la gallerista Lodi, si dice "convinto che l’accusa sia infondata e che il processo dimostrerà la piena innocenza della mia assistita. Ho ricostruito tutta la storia, che è senza fondamenta e ingiusta. È una gallerista stimata che ha subito un danno reputazionale. A mio avviso questo processo non doveva neppure iniziare". La prossima udienza si terrà in dicembre.