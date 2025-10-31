Quaglie: trovato impianto illecito per il richiamo

Dopo una serie di segnalazioni, giunte non solo dai cittadini ma anche da cacciatori, gli agenti della polizia provinciale reggiana hanno eseguito una serie di accertamenti, per cercare di individuare la fonte di un suono sospetto, che era stato udito nelle ultime settimane in particolare in zone di campagna, adibite alla caccia, tra Gualtieri, Castelnovo Sotto e Campegine. Alla fine degli accertamenti, il personale della polizia provinciale ha individuato e sequestrato un impianto acustico utilizzato illegalmente per il richiamo delle quaglie in un’area periferia di Castelnovo Sotto, per la precisione nella zona di via Pescatora. Il dispositivo, che è composto da un amplificatore alimentato da una batteria per auto, era messo in funzione di notte, per riprodurre a forte volume il canto delle quaglie, attirando stormi di uccelli migratori proprio verso i terreni su cui, il giorno successivo, veniva esercitata l’attività venatoria. Le verifiche si sono svolte proprio in orario notturno, quando era in funzione l’apparecchiatura sonora, con sopralluoghi ripetuti e attività straordinarie di vigilanza ambientale, fino all’individuazione dell’impianto e sequestro effettuato su disposizione dell’autorità giudiziaria, per ora a carico di ignoti. Si tratta di una pratica illecita che danneggia la fauna selvatica e l’attività venatoria onesta. L’attivazione automatica, in particolare di notte, rende molto difficile l’individuazione dei responsabili.

a.le.