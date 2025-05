Qualche accorgimento per riuscire a tutelarsi dalle microplastiche

Che guaio! La miniaturizzazione dei componenti della plastica. Sì, perché non solo la plastica inquina in maniera catastrofica il nostro pianeta, ma deleteria è la sua disgregazione, cioè le microplastiche infinitamente piccole che misurano fra gli 0,1 e i 5 mm e le nanoplastiche inferiori agli 0,1. Queste particelle derivano da prodotti di plastica come tessuti sintetici, pneumatici, bottiglie, bicchieri ecc. Ma si trovano anche nelle vernici, nei fertilizzanti, nei cosmetici. Purtroppo questi corpuscoli si scoprono ormai ovunque: in tutte le terre, i mari e anche le montagne.

La grande problematicità è che possono entrare nel nostro organismo attraverso la pelle, con gli alimenti, con l’acqua che beviamo e tramite l’aria che respiriamo. Sono infatti state trovate tracce di microplastiche nel corpo umano: fegato, placenta, latte materno, polmoni, cervello, urine e sangue. Ma purtroppo sono state scoperte anche all’interno delle placche di aterosclerosi delle arterie carotidi situate nel collo con conseguente ulteriore danno a questi vasi.

Come possiamo tentare di difenderci? Solo per cominciare non tenere cibi in contenitori di plastica, ma metterli in quelli di acciaio, di alluminio o di carta. Non bere da bottiglie di plastica, ma usare quelle di vetro o di acciaio. Non mangiare con posate di plastica e scaldare le vivande in recipienti di vetro o ceramica nel microonde. Dovrà essere una battaglia da iniziare al più presto.

William GiglioliMedico Specialistain Scienza dell’Alimentazione