E’ uscito il nuovo Ep di Matteo Salzano, cantautore di Guastalla, autore di "Qualcosa giusto per iniziare", brano d’esordio composto da un quarto d’ora di cantautorato jazz di pregevole finezza, presentato nei giorni scorsi in un concerto-anteprima al Kaffeklubbem di Guastalla. Nelle canzoni di Matteo si parla di universo e innocenza, di cercare il vero e di guardarsi indietro: in questo via vai di pensieri l’artista ci aggiunge i soli strumenti presenti nel suo studio, in grado di condurre a sonorità genuine quanto vaporose.

Pianoforte, chitarra e chalumeau iniziano dove terminano le dita di Matteo.

Tre brani dal suono variegato, pulito nella sua matrice grezza, con una ripresa sul finale che ricongiunge l’ascoltatore con l’orbita di "Tutto l’universo", brano d’apertura.

"D’autunno" invece è un brano che scorre liscio, il più liberatorio, scritto e cantato con una leggerezza diversa. Protagonisti con Matteo sono il fratello Davide e la voce di Angelica Alfieri.

Ogni nota è sapientemente misurata, ogni suono a suo posto per creare un quadro di sensazioni vissute ma mai veramente nominate. Si instaura così un’atmosfera che incoraggia in modo evidente a spingere lo sguardo più in là, verso nuovi lidi in cui il cantautorato può approdare. Matteo Salzano fa della sua provincialità la sua forza.

L’Ep è distribuito da The Orchard e dopo l’anteprima guastallese è stato presentato, all’Antica Osteria del Fico di Cremona; stasera nuova presentazione live, al Babilonia Club di Casalmaggiore, sempre nel Cremonese.

a.le.