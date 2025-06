Quale futuro per l’urbanistica?. Domani sera l’incontro sul Pug

Domani alle 19 al Maki Pub di via Boiardo a Bagnolo si svolge l’ultimo dei tre incontri dedicati al Pug e al futuro urbanistico del territorio locale dell’Unione, che comprende anche le confinanti zone di Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Un percorso condiviso che punta al primo Piano urbanistico unico dei tre Comuni, coinvolgendo anche i cittadini nelle scelte di tecnici e amministratori. Lo slogan della fase conclusiva del progetto, "Conosci il presente, vivi meglio il futuro", anticipa l’obiettivo dell’evento finale, pensato per condividere i risultati del percorso. Nell’incontro si presenta il Documento di Proposta Partecipata (DocPP), che raccoglie gli indirizzi emersi per la costruzione del nuovo Pug intercomunale. È stato messo pure a disposizione un questionario, che finora ha registrato 330 compilazioni. Ulteriori informazioni sui siti internet dei Comuni.