Quali introiti dalla fiera verde?. L’opposizione vuole vedere i conti

Da parecchi anni, da quanto l’ingresso è a pagamento, la fiera "Piante e animali perduti" di Guastalla suscita spesso una domanda: quali sono i ricavi totali? E ancora: si potrebbe organizzare la fiera senza far pagare l’accesso ai non residenti a Guastalla? Domande che diventano una interrogazione in consiglio comunale dal gruppo Avanti e firmata da Francesco Benaglia e Gianluca Soliani.

"Quest’anno – dicono i consiglieri – risultano 22 mila paganti, che a 5 euro l’uno fanno circa 110 mila euro. Si ipotizza pure che i numerosi espositori abbiano pagato un corrispettivo per l’uso del suolo pubblico. Al momento non sappiamo l’ammontare di tali importi e neppure i costi eventualmente sostenuti dal Comune. Chiediamo di sapere l’incasso degli accessi, il ricavato dall’uso degli spazi pubblici ad opera degli espositori e che destinazione hanno avuto gli introiti. E’ possibile avere un bilancio dettagliato. E poi: quali costi sono stati sostenuti dal Comune, dunque con soldi pubblici, per questioni legate alla manifestazione e dei singoli eventi avvenuti nell’ambito della stessa fiera?".