Qualità della vita: la classifica. Reggio 19esima su 107 province. Bene l’ambiente, meno la sanità

La provincia di Reggio Emilia scende di cinque posizioni, rispetto al 2023, nella classifica sulla qualità della vita pubblicata nei giorni scorsi da Italia Oggi. L’indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, "si articola in 93 indicatori di base che raggruppano elementi come il lavoro, gli affari, la sicurezza, l’ambiente e la giustizia" spiega Marino Longoni, condirettore di ItaliaOggi.

La nostra provincia raggiunge nel complesso la 19esima posizione su 107. Quanto alla prima macro-categoria citata la Longoni, anche qui il dato è in discesa: perse otto posizioni rispetto all’anno scorso, Reggio è 22esima nella sezione Lavoro, che annovera tra gli indicatori di riferimento il tasso di occupazione-disoccupazione e l’incidenza delle start-up.

A quanto emerge, invece, ci sono due ambiti in cui brillano i risultati del nostro territorio. Nella categoria Ambiente Reggio guadagna il terzo posto, in salita di due posizioni; quanto al settore Sicurezza, si registra un’impennata di 20 posizioni in più rispetto al 2023, per cui Reggio si porta al 42esimo posto della classifica globale. Altro dato in crescita è quello registrato in ambito Reddito, col raggiungimento della sesta posizione su 107, in salita cinque ‘gradini’ rispetto all’anno scorso.

Bilancio in negativo per Istruzione, Popolazione e Salute. Nel primo ambito Reggio scende di 11 posizioni, arrivando 37esima nella classifica globale; nel secondo siamo 16esimi (-5 rispetto all’anno scorso).

Nell’indagine sulla popolazione, spiegano da Italia Oggi, alcuni indicatori sono stati sostituiti, per esempio "il numero medio di componenti del nucleo familiare con il numero medio di figli per donna". Altri invece sono stati aggiunti, tra cui l’indice di dipendenza degli anziani e la speranza di vita a 65 anni. Qui Reggio scende di cinque posizioni, arrivando 16esima su 107 territori provinciali.

Ultimo dato negativo è quello su Salute, che vede la nostra provincia aleggiare agli ultimi posti della classifica (91esima su 107), in discesa di 9 posizioni rispetto al 2023. Senza infamia e senza lode il Turismo, che non segna nessun cambiamento da un anno all’altro: siamo sempre al 66esimo posto.