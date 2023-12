Qualità della vita stabile. Redditi ok. Male l’ambiente

Da tredicesima a sedicesima. Nell’annuale classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle 107 province italiane Reggio perde tre posizioni ma, considerato che negli ultimi sei anni non si è mai andati sotto il 22esimo posto (2019) e sopra il 13esimo (2022), il dato è sostanzialmente stabile.

Il sindaco Luca Vecchi ne è fiero: "Reggio Emilia si conferma una delle migliori realtà italiane per qualità della vita. C’è chi si colloca a metà gruppo e c’è chi come Reggio si consolida ai piani alti". L’indagine si basa su 90 parametri forniti da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca e divisi in sei macrocategorie. È proprio nella prima, ‘Ricchezza e consumi’, che Reggio ottiene il miglior risultato, sesta in Italia e 16 posizioni più in alto rispetto al 2022. La provincia è tra le migliori dieci d’Italia per valore aggiunto per abitante, spesa delle famiglie per beni durevoli, percentuale di fatture pagate entro 30 giorni e soprattutto inflazione.

L’indice generale è del 4% contro il 5,3% nazionale (quarto posto), quello sui beni alimentari e le bevande non alcoliche è del 6% a fronte dell’8,6% italiano: è il secondo miglior dato nel Paese. Vecchi ancora una volta gioisce: "Emerge la forza del tessuto economico, produttivo e occupazionale. Le città della via Emilia sono ormai parte di un sistema che compete per qualità della vita con le migliori città europee". Guadagna tre posizioni anche il comparto ‘Affari e lavoro’, 17esimo in Italia.

Top-10 per quota di export sul Pil, percentuale di nuove imprese (5,6) e percentuale di imprese straniere (17%, quinta in Italia).

Molto male invece gli infortuni sul lavoro: 99esima posizione, 16 mortali o inabilità permanenti ogni 10mila occupati rispetto a una media di 11,4. La città è 15esima anche per ‘Demografia e società’, con la bellissima notizia di un aumento del 4,3% della natalità (6,9 nascite ogni mille abitanti). 24esima posizione per ‘Giustizia e sicurezza’: alti il numero di incidenti stradali mortali ogni 10mila residenti (3,2) e soprattutto di furti in abitazione, con 293 denunce ogni 100.000 abitanti (media di 213, 85esima in Italia).

Il dato peggiore fa parte della categoria ‘Ambiente e servizi’, nella quale Reggio perde 19 posizioni e si classifica 46esima: la nostra provincia è 103esima per consumo di gas naturale ed energia elettrica, con l’equivalente di 142 tonnellate di petrolio ogni 100 abitanti rispetto a una media di 86.

Peggio ancora ‘Cultura e tempo libero’: 9 posizioni perse e 53esimo risultato nazionale. Pesano soprattutto il 102esimo posto nelle librerie, solo 4 ogni 100mila abitanti, e l’indice del clima, 90esimo in Italia, principalmente per le frequenti ondate di calore.

Tommaso Vezzani