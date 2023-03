Qualità dell’aria e tumori "Cambiare subito rotta"

La (mancata) qualità dell’aria è al primo posto per quanto riguarda il tasso medio di mortalità per cancro. E purtroppo, su questa problematica, il Bacino Padano – in cui Reggio è inevitabile protagonista – è uno dei posti peggiori in cui vivere dell’intera Europa.

A lanciare l’allarme è Paolo Formentini, presidente della sezione reggiana di Isde (associazione medici per l’ambiente), che ha contribuito a pubblicare sulla rivista ‘Medico e paziente’ un importante studio sull’inquinamento, inoltrato per conoscenza a tutti i membri dell’ordine dei medici di Reggio. Firmano l’articolo anche Giuseppe Albertini (ex direttore dipartimento medicina e specialità mediche e dirett. dermatologia Asmn-Irccs Reggio), Salvatore de Franco (ex direttore formazione e innovazione Asmn-Irccs Reggio) e Maria Cristina Gherardi (ex dirigente medico Asmn-Irccs Reggio).

Una disamina chiara e allo stesso tempo inquietante. Nello studio si evidenzia che "il Bacino Padano, oltre alle condizioni meteorologiche particolari, aggiunge la carenza di un efficiente e rapido servizio pubblico di trasporti, al quale si sopperisce con una elevata densità autoveicolistica, con veicoli in gran parte molto inquinanti in quanto datati e per circa la metà a diesel". Secondo Aci, in uno studio del 2020, l’età media delle autovetture era di 11 anni e 10 mesi; di queste, il 44% erano alimentate a diesel. E questo si ripercuote anche sulle Pm10, ovvero le polveri sottili, dove Reggio – il dato pubblicato è del 2019 – si classifica come 19ª peggior città in Italia per sforamento dei limiti previsti, con 111 giorni oltre il consentito rispetto ai 35 annui previsti per legge. Le conseguenze, sempre secondo lo studio, sono evidenti: "Per l’Italia nel 2018 sono state conteggiate 84mila morti precocianno causate dall’inquinamento atmosferico. L’esposizione alle polveri sottili provoca malattie cardiovascolari, neurodegenerative, e cancro ai polmoni. Aumenta il rischio di obesità e diabete di tipo 2. Ancora viene associata alla tossicità riproduttiva. Inoltre – prosegue lo studio pubblicato su ‘Medico e paziente’ – un’ampia letteratura scientifica evidenzia la maggior vulnerabilità dei bambini all’inquinamento atmosferico rispetto agli adulti e che le esposizioni in età infantile, oltre a determinare effetti misurabili nel bambino stesso, si proiettano anche negli anni successivi rendendo l’individuo più vulnerabile durante tutto il suo percorso di vita".

Le conclusioni, inevitabilmente, seguono un filone per nulla incoraggiante: "Nel Bacino Padano i valori di polveri sottili sono superiori di 35 volte rispetto agli attuali limiti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante l’impatto delle misure di blocco attuale in caso di sforamenti. Sulla base delle evidenze, si indica che non esiste un rimedio immediato per una valida tutela sanitaria a parte la riduzione del traffico, in particolare negli ambiti urbani. Occorre quindi l’impegno di tutti per meglio tutelare quanto prima la nostra salute e quella delle prossime generazioni".

s. c.