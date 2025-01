Quando fece naufragio la ’Katër i Radës’

Il naufragio della nave albanese Katër i Radës, nel 1997, inaugura l’epoca delle morti di migranti nel Mediterraneo, nella nostra storia recente. Nell’incidente morirono oltre cento persone. Soprattutto donne e bambini: stipati in coperta. Furono recuperati solo 81 corpi. In "Ballata per la Katër i Radës – stasera alle 21 al Piccolo Teatro in piazza di Sant’Ilario - Giorgia Salicandro con la sua tessitura di parole racconta la vicenda della Katër i Radës presentando due testimoni: Elvis e Lindita. Due bambini. Alla forza drammatica del testo si accompagna la magia delle musiche di Redi Hasa, violoncellista e compositore. Info e prenotazioni: 328 6019875 - 328 9071004 info@teatrolattesa. Biglietto intero 12 euro.