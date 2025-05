Quando i bimbi puliscono il paese

Uno degli eventi di fine anno scolastico si trasforma in una azione di pulizia e di civiltà per i bambini e gli alunni delle scuole d’infanzia ed elementari di Luzzara. I giovani delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Luzzara e Villarotta oggi sono protagonisti di una mattinata speciale con "Plogging: raccogliere camminando", un’attività di sensibilizzazione ambientale che unisce movimento e rispetto per l’ambiente. Gli alunni delle classi prime e seconde, insieme ai piccoli delle scuole dell’infanzia di Luzzara e di Codisotto, sono invece impegnati in laboratori creativi e giochi a tema ambientale.

E anche i più piccoli partecipano a questa giornata speciale con attività all’aperto al Parco degli Alberi. Un evento promosso dal locale istituto comprensivo in collaborazione con il Comune di Luzzara.