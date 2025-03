Quando i social dettano lo slang: "Ciaone bro’, facciamo ape?"

Oggi giorno i giovani, per parlare tra di loro, usano un linguaggio diverso da quello degli adulti e per questo motivo spesso, non sono compresi e talvolta vengono apostrofati in modo dispregiativo. In realtà il linguaggio giovanile esiste da sempre, ma cambia in fretta nel giro di pochi anni, perché viene utilizzato dagli adolescenti quindi da una particolare fase anagrafica che velocemente passa. Colloquiale, incide in particolare sul lessico, non sulla costruzione della frase quindi non sulla sintassi ed è informale. Questo gergo lo utilizzano per sentirsi coinvolti nel gruppo in cui si trovano e per essere accettati dai ragazzi che ne fanno parte quindi, un modo per entrare in un gruppo e non rimanere isolati o derisi. Tale modo di comunicare lo utilizzano tutti i giorni, sia fuori che dentro l’ambito scolastico. Chi detta legge sono i social network e il rap. Tutto ciò ha cambiato la vita quotidiana di tutti, non solo dei ragazzi e i termini perlopiù, derivano dal mondo angloamericano, dato che l’inglese è l’attuale lingua veicolare.

I ragazzi guardano incessantemente lo schermo di un telefonino, mentre mangiano, camminano per strada, quando sono in gruppo con gli amici, quindi apprendono questo linguaggio inevitabilmente. Certi termini sono inventati anche dagli influencers, a seconda delle mode del momento. Alcune espressioni: "chill" stai calmo, rilassato, "cringe" quando una situazione è imbarazzante o spiacevole, "amo" per rivolgersi ad un’amico, "ghostare" se voglio sparire nel nulla o non farmi più sentire all’improvviso in una situazione sentimentale o di amicizia oppure "fra" "bro" "zio" utilizzati per rivolgersi ad un amico sono ormai entrati nel modo di esprimersi dei ragazzi tanto, da escludere a volte dalla comprensione gli adulti. Ai tempi dei nostri genitori quando capitava non andassero a scuola di nascosto, si diceva "marinare le lezioni" o "fare focaccia", oggi invece il termine che li ha sostituiti è "paccare".

I nati negli anni ’60, ovvero i figli del boom economico, vengono derisi amichevolmente con il termine "boomer" e soprattutto dai giovani vengono immediatamente scoperti da come "droppano": cioè postano un’immagine o un video oppure per come scrivono sul telefono i messaggi con un dito e non alla velocità della luce con due. La forbice si allarga sempre di più fra gli adulti e gli adolescenti, eternamente incompresi, ma si potrebbe trovare un compromesso e, quando i grandi vogliono risultare "giovani" e fare colpo su di noi, potrebbero intanto dire: "che drip la tua nuova felpa", ti va di andare a fare "ape"? Salutandoci con un bel "ciaone".

Francesco FerrariGiulia GaspariniSofia Scarpae la classe IB