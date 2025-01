Quando il pretore è donna

Oggi alle 16,30 alla sala dell’Antico Portico, a palazzo ducale in centro a Guastalla, viene presentato il libro "Il pretore è donna. Dieci anni al fianco della cittadinanza" di Maria Enrica Puoti, pretore nella Bassa tra il 1983 e il 1993. Ingresso libero. L’evento è organizzato dalla Fondazione Maldotti di Guastalla, legata alla storica biblioteca situata in corso Garibaldi, proprio di fronte alla ex Pretura, dove per dieci anni ha lavorato la dottoressa Puoti, in tempi in cui non mancava la diffidenza verso la capacità delle donne di gestire la giustizia. Ha poi proseguito la sua carriera, soprattutto a Roma, con ruoli di spicco come consigliere e collaboratrice di numerosi personaggi politici come Ugo La Malfa, Emma Bonino, oltre che consigliere alla Corte d’Appello di Roma. Nel suo libro si intrecciano pure ricordi personali dell’esperienza decennale vissuta a Guastalla.