Quando la tv si guardava dai Prampolini

Il settantesimo compleanno della Radiotelevisione italiana fa ritornare alla mente un mondo di altri tempi. Siamo nella campagna di Chiozza, un fazzoletto di terra compreso tra la ferrovia e il canale di Bonifica. Le giornate sono scandite dal duro lavoro dei campi, tra mezzadria e poco cibo da mettere in tavola. Agli inizi degli anni ’50, l’unico svago veniva offerto dalla numerosa e stimata famiglia dei Prampolini. Se la Rai nasce il 3 gennaio del 1954, pochi mesi dopo, i Prampolini furono i primi a munirsi di televisore e diventare un punto di riferimento per il vicinato. Una famiglia davvero accogliente composta da tanti fratelli, Vittorio, Claudio, Umberto, Angiolo, Noemi e Nino. Vittorio Prampolini che ora abita a Scandiano: "Ricordo che ero un ragazzino, quando la mamma mi diceva di aiutarla a stendere sedie e panche, perché alla sera la gente del vicinato lungo via Guasti, arrivava in casa per vedere quell’oggetto misterioso che trasmetteva. Molto partecipata era la serata del Festival di San Remo, Canzonissima e i giochi a premio con l’immancabile Rischiatutto di un giovane Mike Bongiorno". C’è chi, come il diacono Vittorio Lucchi, ricorda di essere andato nel 1963 dai Prampolini, accompagnato dalla nonna, per vedere in televisione i funerali solenni di Papa Giovanni XXIII°. Negli anni successivi, cambiano i tempi e le abitudini di vita, ma lo spirito di accoglienza della famiglia Prampolini rimane. Tanto che nella residenza di via Guasti, grazie all’ intraprendenza di Claudio Prampolini, deceduto nel 2018, nacque un club di amici col gioco delle bocce: un punto di ritrovo nel solco di quel tv con le immagini in bianco e nero. Gianni Fiaccadori