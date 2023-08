Quando tutti ballavano la furlana Si riscopre una danza dimenticata

È una serata speciale, quella che va in onda questa sera alle 21 al teatro Mantellini di Villa Minozzo (ingresso libero) e che vedrà, come protagonista, il gruppo Landafurlà che presenterà “Cantar furlana” un progetto musicale, ma più generalmente culturale, frutto di un lungo lavoro di recupero di danze, testi poetici, racconti tradizionali dell’Appennino Tosco-Emiliano rielaborati per dar vita ad un intero repertorio di canzoni d’autore che hanno come filo conduttore un ballo antico dell’Appennino reggiano: la furlana appunto. Proveniente probabilmente dal Friuli, questa danza mette radici solide nel territorio appenninico ed è molto praticata e suonata fino agli anni Cinquanta del Novecento, per poi essere completamente dimenticata come è successo a molti altri balli antichi. Il gruppo Landafurlà (nel cui nome si sottolinea la presenza della furlana sul territorio) è formato da musicisti con differenti esperienze nel campo della musica classica, popular e jazz, che da diversi anni conducono un’appassionata e profonda ricerca sulle tradizioni popolari letterarie e musicali dell’Appennino emiliano: Paolo Romei alla voce, Francesco Boni, chitarra classica e acustica, Dario Sabatini, chitarra basso, Davide Borghi, violino, Mirko Ferrarini, fisarmonica, Riccardo Bontempelli, percussioni.

I brani in rima e le leggende in prosa provenienti dal Crinale reggiano, dalla Garfagnana e dalla Lunigiana sono utilizzati come testi per canzoni dal sapore popolare.