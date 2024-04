Quante risate a Campagnola

Stasera alle 21 al cinema teatro di Campagnola va in scena la commedia dialettale ’An saverla mia giosta’ con gli attori della Compagnia dal Surbet di Cognento, frazione del paese. Dunque, una esibizione praticamente "in casa" per la compagnia dialettale attiva ormai da tempo. Viene proposta la nuova commedia del gruppo, con biglietti in prevendita a "L’Angolo della natura" di piazza Roma a Campagnola.

In scena nella rappresentazione ci sono Riccardo Pignagnoli (nei panni di Minco, il marito), Ida Morellini (la moglie Mariota), Paolo Gorrieri (il nonno), Luisa Magnani, Laila Cilloni, Marco Rossi, Alessandro Basaglia, Edi Mammi, con presentazioni di Giorgio Magnani, scenografie di Luca Bartoli, luci e audio di Giuseppe Beltrami e Athos Chiesi, foto-video Marco Ferrari, sartoria Luciana Bonini, la regia di Luciano Spallanzani.