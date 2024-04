Quante risate a Guastalla con ’Un pigiama per sei’

Volge al termine la stagione 2023-2024 del teatro Ruggeri di Guastalla, che stasera alle 21 propone una divertente commedia dal titolo "Un pigiama per sei" di Marc Camoletti, con volti molto conosciuti nel mondo della tv e del teatro come Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu. Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Ma la figura diventa un poligono complesso, allorché la cameriera mandata da un’agenzia, complice il destino beffardo che vuole porti lo stesso nome, viene scambiata per l’amante del marito dall’amico, ma è costretta a interpretare il ruolo di amante di quest’ultimo agli occhi della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non può svelarsi...

Stasera alle 21 al teatro di Cadelbosco Sopra va in scena "Orlando Furioso", un monologo narrativo del poema di Ludovico Ariosto, con protagonista l’attore Roberto Mercadini, autore e regista della rappresentazione. Mercadini è poeta, attore, autore, comico e youtuber. I suoi monologhi spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo fino alla felicità.

Al teatro di Casalgrande stasera alle 20,30 "Una cena d’addio" con Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis, per la regia di Andrea Borini. Una commedia inedita in Italia e tradotta dal francese appositamente per la compagnia e di cui deterrà per due anni l’esclusiva italiana.

Stasera alle 21 alla sala Tagliavini del Metropolis di Bibbiano va in scena "Inchiostro verde", spettacolo sulla vita di Nilde Iotti con testo di Bruna Bertoni e interpretato da Valeria Calzolari. Ingresso libero.

Antonio Lecci