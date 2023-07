Quante risate con il monologo di Daniele Gattano

Ultimo appuntamento del Cagnetti Festival, questa sera all’azienda agricola Girasole a Borzano di Albinea, con lo spettacolo "Male Male": monologo di Daniele Gattano. Dalle 19 momento conviviale, poi al calar del sole lo spettacolo (ingresso libero) al Teatro di Paglia, allestito appositamente per il festival curato da Alice Melloni. "Male Male" è lo sfogo di un trentenne non troppo entusiasta della vita. A dargli corpo è Daniele Gattano, volto conosciuto agli appassionati di Colorado, Zelig e Stand up comedy.